Türkiye'de son 24 saatte 7.897 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 108 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 685'e yükseldi. Toplamda 30 milyon 386 bin 691 test yapıldı.

Bugün yapılan 137 bin 649 testten, 7 bin 897 yeni vaka sayısı, 618 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 524 bin 786 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 089 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 412 bin 505'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 337 olduğu açıklandı.

Mehmet Kalay