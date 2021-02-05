Türkiye'de son 24 saatte 7.901 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 110 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 577'e yükseldi. Toplamda 30 milyon 349 bin 42 test yapıldı.

Bugün yapılan 142 bin 538 testten, 7 bin 901 yeni vaka sayısı, 620 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 516 bin 889 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 217 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 404 bin 416'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 423 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan