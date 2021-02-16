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Türkiye'de son 24 saatte 7.906 koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 7.906 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 7.906 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 90 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 906 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 90 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 652'e yükseldi. Toplamda 31 milyon 748 bin 965 test yapıldı.

Bugün yapılan 115 bin 794 testten, 7 bin 906 yeni vaka sayısı, 658 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 602 bin 34 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 189 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 489 bin 624'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 201 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan
 

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