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Türkiye'de son 24 saatte 8.103 koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 8.103 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 8.103 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 103 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 103 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 103 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 900'e yükseldi.

Toplamda 30 milyon 755 bin 784 test yapıldı. Bugün yapılan 139 bin 378 testten 8 bin 103 yeni vaka sayısı, 632 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 539 bin 559 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 567 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 449 bin 273'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise bin 310 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan

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