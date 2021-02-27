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Türkiye'de son 24 saatte 9.193 koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 9.193 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 9.193 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 193 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 503'e yükseldi.

Toplamda 33 milyon 65 bin 377 test yapıldı. Bugün yapılan 125 bin 716 testten, 9 bin 193 yeni vaka sayısı, 621 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 693 bin 164, bugün iyileşen 8 bin 938 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 565 bin 723'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 187 olduğu açıklandı.

Mustafa Cenik
 

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