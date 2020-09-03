İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 49 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 49 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 49 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 49 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 511'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 49 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 511'e yükseldi. Bugün toplam 110 bin 225 test yapılırken, bin 642 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 274 bin 943 oldu. Bugün iyileşen bin 211 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 248 bin 87'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 41 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: yüzde 4.7, İstanbul: yüzde 4.61, Konya: yüzde 8.78, Kayseri: yüzde 6.49, Diyarbakır: yüzde 8,37. Güç tedbirde” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.