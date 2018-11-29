Türkiye'de Teknoloji Bankası kurulmasına ilişkin teklif kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Birleşmiş Milletler kararıyla belirtildiği üzere Teknoloji Bankası Gebze'de kurulacak.

Teknoloji Bankası'nın ev sahibi ülkede tüzel kişiliğe sahiptir. Anlaşma yapabilir, taşınmazları ve taşınabilirleri uygun biçimde elde etme ve elden çıkarma hakkına sahiptir.

Teknoloji Bankası her türlü yasal süreçten muaf tutulacak.

Teknoloji Bankası'nın mülkiyeti ve varlıkları, her türlü kısıtlama, düzenleme, denetim ve moratoryumdan muaf tutulacak. Hükümet, Teknoloji Bankası'nın resmi kullanımı için ihtiyaç duyduğu motorlu taşıtlara vergisiz yakıt tahsisatı sağlayacak.

Teknoloji Bankası varlıkları, malları, geliri, faaliyetleri ve işlemleri doğrudan ve dolaylı vergilerden muaf tutulacak.

Teknoloji Bankası Genel Müdürü diplomatik temsilcilere verilen ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklardan yararlanabilecek.

Ahmet Umur Öztürk

