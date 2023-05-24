Türkiye'de tekstil sektöründe mağazacılık devri yerini E-Ticarete bırakıyor

Tekstil sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir oluşum içerisine girdi. Artık birçok firma klasik mağazacılık yerine satışlarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Bu şekilde artan kira giderleri ve ürün maliyetlerinin getirdiği yüklerde hafifletilmiş olmasının yanı sıra çok daha fazla ülke ve kişiye ulaşılabiliyor.

Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de mağazacılık devrinin sonuna geliniyor

Dünya'da ve Türkiye'de birçok firmanın artık klasik mağazacılık anlayışından uzaklaştığını belirten Rodi Jeans Yönetim Kurulu Başkanı Masum Dursun, ” E-Ticaret platformları daha avantajlı. Mağazaların maliyetleri Türkiye ve dünyada ciddi bir yükseliş yaptı. Bu yüzden e-ticarete daha çok ağırlık veriyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerine de e ticaret üzerinden satış yapıyoruz. Türkiye'de 8 tane e-ticaret sitesi üzerinden satış yapıyoruz. Mağazacılığın yavaş yavaş çöküşe geçmesinin sebebi maliyetlerin yükselmesidir. Son 20 yılın projesi e-ticarettir” dedi.

Seçimlerin ardından piyasa güven tazeleyecek

Seçimlerin ardından piyasaların normale döneceğini ve güven tazeleneceğini belirten Masum Dursun, “Rodi Jeans'ı 4 yıl önce satın aldık. Bütün faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Piyasada kriz vardı ama bu seçimle beraber atlatacağız ve Türkiye'de hayat normale dönecek. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yapıyoruz. Markanın piyasada bir geçmişi var. Ciddi bir müşteri portföyü olan dünya markasıdır. Şunda bayilikler de veriyoruz. İhracatımızı da her geçen gün arttırıyoruz. Mağazalarımızda fiyatlara dokunmadan indirim yapıyoruz. Krize inat normalde olduğu gibi ne gerekiyorsa yapıyoruz. Mağazalarımıza gelen depremzede kardeşlerimize ekstradan indirimlerimiz mevcut” diye konuştu.

Türkiye'de tekstil sektörü İstanbul'dan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine kayıyor

Son zamanlar da devletin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde üretim yapan firmalara desteğinden dolayı sektörün buralara kaydığını belirten Masum Dursun, “Doğu ve Güneydoğu dahil olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde üretim yapıyoruz. Devlet zaten bu bölgeleri destekleyip katkı veriyor. Bu yüzden tekstil İstanbul'da bitiyor doğu ve güneydoğu bölgelerine kayıyor. Seçim bittikten sonra piyasa güven tazeleyecek. Bütün işlerin seyri değişecek” dedi.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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