Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden SMA hastalığıyla ilgili paylaşımda bulunmuştu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını duyurmuştu.

"27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun" sözlerine de yer vermişti. Bugün ücretsiz olarak SMA taraması yapılmaya başlandı. Bağcılar 30 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftler ücretsiz bir şekilde SMA Taramasını yaptırdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Kadın Üreme Sağlığı Birim Uzmanı Dr. Aylin Dervişoğlu, anne ve baba adaylarının üzerinde tarama yapılsa da buradaki asıl hedefin çocuklar olduğunu söyledi.

Tarama sonucunda testin şüpheli çıkması durumunda çiftleri Tıbbi Genetik Uzmanları'na yönlendirdiklerini dile getiren Dervişoğlu, "Bugün itibariyle tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde SMA taşıyıcı testlerine başlamış bulunuyoruz. Program kapsamında evlilik öncesi sağlık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran ve hala evli olup çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimize talepleri doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezi'nden ücretsiz bir şekilde tarama testi yapılabilecektir. Eğer kişilerin taşıyıcı çıkması durumunda şüpheli çıkması durumunda Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri ile test sonuçları Aile Hekimliğine düşmekte ve kişiler sonuçlar neticesinde bilgilendirilerek tıbbi genetik uzmanlarına yönlendirilmektedir. Biz hali hazırda bu tarama programını anne ve baba adaylarının üzerinden yapıyor olsak da bizim asıl hedefimiz çocuklarımız. Biz sağlıklı bir şekilde çocuklarımızın dünyaya gelsin diye bu tarama programını yapıyoruz. Bu yüzden tüm evli çiftlerden aile hekimlerinin önerileriyle birlikte evlilik öncesi tarama testlerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Aslında bu yürüttüğümüz birçok tarama programından bir tanesi daha oldu. Aile Hekimliği birimlerine başvurup tarama testlerini yaptırabilirler. Tarama testinde öncelikle erkek eş adayından kan numunesi alınıyor. Genetik laboratuvarlarında çalışılıyor. Test sonuçları böyle çıkıyor. Eğer kişide şüpheli test sonucuna ulaşılırsa kadın eş adayına da tarama yapılıyor. Çiftlerin daha sonrasında Tıbbi Genetik Uzmanları' nda danışmanlık almaları için yönlendiriyoruz " şeklinde konuştu.

SMA Taraması için Bağcılar Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Muhammed Yıldız ve Nuran Yıldırım çifti yapılan taramadan memnun kaldıklarını söyledi. Yapılan taramayla ilerideki çocuklarının sağlıklı olup olmayacağını öğreneceklerini ve önlem alacaklarını ifade eden Muhammed Yıldız şöyle konuştu: "Böyle bir tarama yapılması çok güzel. En azından bu taramanın yapılması ileride doğacak çocuklarımızın sağlıklı olup olmayacağının önüne geçilmesi için yapılan bir uygulama. Çok teşekkür ederiz bu uygulama için. Herkes yaptırmalı kesinlikle. SMA Taramasının bugün başladığını öğrenince iş yerinden çıkıp Bağcılar 30 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne geldiklerini söyleyen Nuran Yıldırım, şunları kaydetti: "Gerçekten bende mutlu oldum. Önceden duyuyordum bu hastalığı ve korkuyordum da. İki gün sonra yaptırmayı düşünüyorduk. Şimdi olduğunu öğrenince hemen geldik. İş yerindeydik. Gerçekten çok mutlu olduk. Bir de ücretsiz olması başkaları için de bizim için de daha iyi oldu."

Zehra Baykal - Harun Özcüler

