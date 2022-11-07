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Türkiye'de üçüncü kez görüldü

Türkiye'de üçüncü kez görüldü
Türkiye'de üçüncü kez görüldü

Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinden geçen ve nesli tükenmekte olan siyah kuğu, üçüncü kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görüldü. Gölün üstünde süzülen kuğuyu kayda alan vatandaş ise o anları ölümsüzleştirdi.

Türkiye'de üçüncü kez görüldü - Tıkla İzle

Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan siyah kuğunun avlanması, anavatanı Yeni Zelanda'da yasaklanmıştı. Boyu 1 ila 1 buçuk metre arasında olan ve ağırlığı 4 kilo ile 9 kilo arasında değişen siyah kuğunun özellikle Avustralya'nın güney kısımlarında yaşadığı biliniyor.

Koruma altına alınan siyah kuğu, Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinden geçti. Yaklaşık 5 ay önce Antalya'nın Serik sahilinde ikinci kez görülen kuğu, üçüncü kez ise Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görüldü.

Orkun Kaya
 

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