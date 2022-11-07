Türkiye'de üçüncü kez görüldü

Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan siyah kuğunun avlanması, anavatanı Yeni Zelanda'da yasaklanmıştı. Boyu 1 ila 1 buçuk metre arasında olan ve ağırlığı 4 kilo ile 9 kilo arasında değişen siyah kuğunun özellikle Avustralya'nın güney kısımlarında yaşadığı biliniyor.

Koruma altına alınan siyah kuğu, Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinden geçti. Yaklaşık 5 ay önce Antalya'nın Serik sahilinde ikinci kez görülen kuğu, üçüncü kez ise Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görüldü.

Orkun Kaya



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