Türkiye'de üretilen margarinlerde trans yağ olmadığı bilimsel olarak açıklandı

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), oto kontrol projesi kapsamında analiz ettirdiği margarinlerle ilgili son raporu kamuoyuyla paylaştı. MÜMSAD, gerek üyelerinin gerekse üyesi olmayan firmaların margarinlerini farklı zamanlarda raflardan toplayarak akredite üniversite laboratuvarlarında kontrol ettiriyor. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Laboratuvarı'nda yapılan son analizlerde 24 farklı marka margarinde trans yağ seviyesinin yüzde 0,18-0,76 aralığında çıktığını açıklayan MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, bu oranın bilim dünyası tarafından "trans yağ yoktur" kabul edilen yüzde 1 seviyesinin de altında olduğuna dikkat çekti.

"Dünyada ilk trans yağsız margarin üreten ülkelerden biriyiz"

MÜMSAD'ın kurulduğu 2004 yılından bu yana gıda alanındaki bilgi kirliliği ile aktif bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen Akdağ, "Saygın bilim insanlarımızın rehberliğinde dernek üyesi firmalarımızla birlikte trans yağın elimine edilmesi konusunda ülkemizde herhangi bir regülasyon olmadan, gönüllü olarak 2006 yılı sonunda dönüşümü tamamladık. Yani üreticiler eski kısmi hidrojenasyon yöntemini bırakarak, dünyada ilk trans yağsız margarin üretimini gerçekleştiren ülkeler arasına girdi. Böylelikle 2007 yılında Türkiye'de margarinlerde trans yağsız dönem başlamış oldu. Bu konuda farkındalık oluşturarak tüketicilerin doğru tercihleri yapabilmesini sağlamak için Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızın izniyle, yüzde 1'in altında trans yağ içeren ürünlere "trans yağ yoktur" logosu konulmaya başlandı. "Trans yağ yoktur" logosu 2008 yılından bu yana bu girişimin mimarı olan MÜMSAD'ın üzerine tescillidir" dedi.

Trans yağ yoktur logosunun sorumluluğunu taşıdıkları için farklı dönemlerde akredite üniversite laboratuvarlarında margarinlerde trans yağ analizi yaptırdıklarını belirten Akdağ; "Oto kontrol projesi kapsamında raflardan topladığımız gerek üyelerimizin gerekse üye olmayan firmaların ürettiği margarinleri analiz ettiriyoruz. 2007'de Ege Üniversitesi'nde başladığımız bu proje kapsamında bu yana hiçbir örnekte yüzde 1'in üzerinde trans yağ bulunmadı. 28 Ağustos 2019 tarihli son raporun sonuçları da margarinlerde trans yağ olmadığını bir kez daha kanıtlıyor" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi onayladı

MÜMSAD'ın trans yağ seviyesi kontrolü projesi kapsamında son 5 yıldır margarin ve gıda ürünü analizlerini gerçekleştirdiği belirtilen Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Yağ Bilim ve Teknolojisi Derneği (YABİTED) Kurucu Başkanı ve Euro Fed Lipid (Avrupa Yağ Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aziz Tekin de şunları söyledi; "2014 yılından bu yana Ankara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz analizlerde tarafımıza gönderilen margarin örneklerinde trans yağ oranlarının yüzde 1'in altında olduğunu görüyoruz. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye'de de uygulanması planlanan yasal üst limit yüzde 2'dir. Ayrıca ülkemizde 2007'den bu yana kullanılmasına izin verilen "Trans Yağ Yoktur" logosu için gerekli olan maksimum trans yağ limiti yüzde 1'dir. MÜMSAD üyesi firmaların margarinlerinde elde ettiğimiz bulgular, ürünlerin gerek yasal limitlerine gerekse gönüllü bir uygulama olan "Trans Yağ Yoktur" logosunu kullanmaya uygun üretildiğini göstermektedir".

Yapılan bilgilendirmede; geçen yıl gıdalarda bulunan trans yağın 2023 yılına kadar kaldırılması için dünya çapında bir seferberlik başlatan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hazırladığı raporda, bu konuda en büyük gelişmeyi Türkiye'den beklediğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye'de 2020 yılından itibaren geçerli olacak yeni mevzuata göre de ülkemizde gıdalarda trans yağ için, AB ülkelerinde olduğu gibi, yüzde 2 limiti belirlendi. Trans yağların elimine edilmesinde ABD'den 11, Kanada'dan 13, AB'den 14 yıl ileride bulunduğunu belirten MÜMSAD, Türkiye'nin margarin sanayisi başarısı ile 2007 yılından bu yana üyesi firmaların margarinlerinde trans yağ oranı yüzde 1'in de altında bulunduğu bildiriliyor.