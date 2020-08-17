Türkiye'de üretilen mobil sağlık tarama araçları, Orta Asya'da hizmete başlıyor

Türkiye'de ürettiği mobil sağlık tarama araçları 81 ilde sağlık tarama hizmetleri verilmesine katkı sağlayan Alkan Group, yurtdışında Güney Amerika'dan sonra Orta Asya'ya da mobil sağlık araçları teslimatına başladı. İçerisinde bulunan SMEAR muayene odası ve mamografi tarama cihazları ile yılda binlerce kişiye sağlık taraması gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Grubun açıklamasına göre onayları Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan mobil kanser tarama araçları geçtiğimiz haftalarda Özbekistan Sağlık Bakanlığının hizmetine sunuldu. 2020 yılında aktif olarak saha hizmetine başlayacak olan mobil sağlık tarama araçları ile bölgedeki kanserle mücadele çalışmalarının hız kazanması hedefleniyor.

Önümüzdeki günlerde Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine özel olarak geliştirilen ve içerisinde mobil ameliyathane, mobil hastane, mobil mutfak ve mobil yatakhane gibi araçları bulunduran mobil setlerin teslimatını gerçekleştirmeye hazırlanan Alkan Group, yurtiçinde ise birçok kuruluş ile beraber özel amaçlı mobil projeler geliştirmeyi sürdürüyor.