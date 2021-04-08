Türkiye'de üreyip Afrika'da yaşayan tek akbaba türü Kapadokya'da objektiflere yansıdı

Türkiye'de üreyen ve Afrika'da yaşayan tek akbaba türü olan “küçük akbaba” Kapadokya'da ilk kez fotoğraflandı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Ortahisar va disinde görülen küçük akbaba, fotoğraf sanatçısı Galip Hasan Temur tarafından fotoğraflandı.

Anadolu'da yaşayan en küçük akbaba türü olan küçük akbabalar, en çok bulunan tür olsa da sayıları her geçen gün azalıyor. Siyah, beyaz kanat tüyleri ve kama şeklinde kuyruğu ile havada kolayca fark edilen türün erginleri, yakından görülen sarı yüzleri, kursakları ve dik dik duran beyaz kafa tüyleri ile son derece gösterişlidir. Kışı Afrika'da geçirip üremek için mart, nisan aylarında Anadolu'ya gelen küçük akbaba, Türkiye'de üreyip Afrika'da kışlayan tek akbaba türü. Göç sırasında bir günde 500 kilometreden çok yol alabilen bu tür, diğer gündüz göçmenleri gibi ısınma ile oluşan termal hava akımlarını kullanır.

Bozkırların ortasındaki vadilerin kayalık yüzlerindeki mağaralara ve oyuklara yuva yaparlar. Yuva alanlarını ve eşlerini genellikle ömürleri boyunca değiştirmeyen küçük akbabalar, her üreme döneminde bir veya iki yumurta yapar. Yavruların üreme olgunluğuna gelmesi ile siyah beyaz ergin tüy rengini edinmesi 4 ila 5 yıl sürer. En önemli özellikleri taş ile yumurta kırmak olan tür, alet kullanabilen hayvanlardan biri olarak tanınır.

Coşkun Sağlamdin

