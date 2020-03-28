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Türkiye'de virüssüz şehir var mı?

Türkiye'de virüssüz şehir var mı?
Türkiye'de virüssüz şehir var mı?

Toplumun koronavirüs vakaları ve ölümlerle ilgili en çok merak ettiği konulardan biri de virüsün hangi şehirlerde yoğun olarak görüldüğü ya da ülkemizde virüs görülmeyen şehirlerin hangileri olduğu.

Sağlık Bakanlığı bu konuda tedbirli davranarak bu konuda açıklama yapmıyor. Bunun da en önemli sebebi daha önceki İtalya örneği. İtalya'da virüsün hangi şehirlerde hangi oranda görüldüğü açıklandıktan sonra halk virüs görülmeyen şehirlere doğru akın etti. Bu durum virüsün daha da fazla yayılmasına sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart tarihli basın toplantısında “Gerektiğinde açıklarız ama virüs her yerde varmış gibi düşünün ve tedbirlerinizi buna göre alın” dedi. Günlük test, vaka ve kaybedilen hasta rakamları, Sağlık Bakanlığı sitesinde canlı olarak yayınlanıyor.

Türkiye Gazetesi

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