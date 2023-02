Türkiye'deki deprem dünya basınında: 'Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen, toplam 10 ilde ve Suriye'de de yıkıma neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler dünya basınının gündemine oturdu. ABD'li haber kanalı CNN International, 7.7 büyüklüğündeki depremi "yüzyılın en ölümcül depremi" olarak nitelendirdi. "Türkiye'deki deprem, yüzyılın en ölümcül depremlerinden biridir" başlığıyla servis edilen haberde, Türkiye ve Suriye'yi sallayan yıkıcı depremde 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine ve on binlerce kişinin de yaralandığına, binlerce binanın çöktüğüne dikkat çekildi. Arama ve kurtarma operasyonlarının "dünya çapından gelen destekle birlikte" sürdüğü vurgulanan haberde, depremde çok sayıda can kaybı yaşanmasında birçok faktörün bulunduğu ifade edildi. Haberde, "Bunlardan biri, depremin meydana geldiği günün saatidir. Sabah erken saatlerde meydana gelen depremle birlikte birçok kişi yataklarındayken enkaz altında kaldı. Buna ek olarak, bölgede etkili olan soğuk ve yağışlı hava, sınırın her iki tarafındaki arama ve kurtarma çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştırdı" ifadeleri kullanıldı.

"Zor koşullar Türkiye ve Suriye'de kurtarma çalışmalarını etkiliyor"

İngiliz BBC gazetesinde yer alan haberde ise İngiltere'deki halkın Türkiye'ye ve Suriye'ye insani yardım toplamakta olduğu bilgisi aktarıldı. Ülkenin Dorset, Berkshire, Bournemouth'ta yaşayan vatandaşlarından ve diğer şehirlerden gıda, sıhhi malzeme ve giysi yardımlarının toplanmaya başlandığı belirtildi.

Independent gazetesi ise depremin ilk gününde, "Bu bir felaket: Depremler Türkiye ve Suriye'de 3 bin 400'den fazla ölüme neden oldu" başlıklı haber yayınlarken, bugün ise "Aileler betona gömüldü, şehirler yerle bir oldu, Türkiye ve Suriye'de en kötü günler" başlıklı bir haber servis edildi. ABD'li Times gazetesi ise, "Türkiye ve Suriye'de deprem binlerce kişiyi uykusunda öldürdü", İngiliz Guardian gazetesi, "Zor koşullar Türkiye ve Suriye'de kurtarma çalışmalarını etkiliyor", NY Times'ta ise, "Depremden kurtulanlar dondurucu soğuklarla mücadele ediyor" gibi başlıklarla deprem haberlerini duyurdu.

Aylin Albayrak



