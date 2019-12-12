İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'den, ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

Türkiye'den, ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama
Türkiye'den, ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır. Son dönemde Kongre'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor. ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.