Türkiye'den, ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır. Son dönemde Kongre'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir” denildi.



Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:“Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor. ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.”