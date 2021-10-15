İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'den Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına kınama

Türkiye'den Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına kınama
Türkiye'den Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camide bugün cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan bu insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

Oğuzhan Halil Özbek

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