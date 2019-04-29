Türkiye'den Afrika'ya uzanan şefkat eli

Türk sivil toplum kuruluşu Şefkat Eli insani Yardım Derneği, Beraat Kandili'nde Afrika'da 6 bölgede iftar organizasyonu ve 12 köye daha “Ümmet Su Kuyusu” temel atılışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan dernek açıklamasında “Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'da düzenlemiş olduğumuz Beraat Kandilinde 6 farklı noktada iftar programı düzenleyerek toplamda 2 bin 400 kardeşimiz ile iftar sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Beraat Kandil'inin anlam ve önemine dair iftar sofrasının kurulmasına vesile olanlara ise dualarda bulunduk. Türk hayırsever vatandaşların bağışları ile Afrika'da su kuyuları ve iftar organizasyonları devam ediyor. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Afrika, Asya, Orta Doğu ve birçok ülkede iftar organizasyonları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "'Ramazan Paylaşınca Güzel' sloganıyla yapılacak yardım faaliyetleri kapsamında, hayırsever vatandaşların emanetlerini fitre, fidye ve zekâtlarını bu Ramazan ayında da dünyanın ve Türkiye'mizin dört bir yanında Afrika'da Arakanda, Yemen'de Filistin ve Gazze'de muhtaçlara ulaştıracak ve iftar sofraları kurulacak. İslam coğrafyalarında zulüm altında kalan, hayatta kalma mücadelesi veren, aileler için Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurulacak, kumanya dağıtımları gerçekleştirilecek.

Afrika ve Asya ülkelerinde insanlar bir yudum sudan bir parça ekmekten nasıl mahrumsa, bizlerde İslam'ın Müslümanlığın hayatımıza girmesine o kadar mahrumuz ve muhtacız. Şefkat Eli insani Yardım Derneği ile bu Ramazan'da dünyanın ve Türkiye'mizin dört bir yanında kurulacak iftar sofralarına 15 lira destekle bir ihtiyaç sahibini iftarlığını karşılayabilir veya bir Ailenin temel ihtiyaçlarının bulunduğu kumanya paketleri için 100 lira destekte bulunabilirsiniz.

Bu Ramazan'da harekete geçelim

Afrika'da her yıl 351 bini çocuk olmak üzere 2 milyondan fazla insan açlık, susuzluk, hastalık gibi çeşitli sebeplerden dolayı yaşamını kaybediyor. Asya ve Ortadoğu ülkelerinde ki Susuzluk ve açlık sorunun çözüme ulaşılması için Şefkat Eli insani Yardım Derneği olarak hayırseverlerin zekât, fitre ve fidye emanetlerinizle “Ramazan Paylaşınca Güzel ” diyerek bu ramazanda harekete geçelim."

Açıklamada görüşleri bulunan dernek başkanı Recep Karakaya; “Başlatmış olduğumuz iftar ve kumanya kampanyamıza siz kıymetli bağışçılarımızın desteklerinizi bekliyoruz diyerek, bizler Ramazan-ı Şerif yaklaştığı zaman ülkemizdeki fırınlardan gelen pide kokularıyla ramazan ayının geldiğini anlıyoruz, ama Afrika'da ramazan ayının geldiğini insanlar etrafa yayılan yemek kokuları ile anlayabiliyor. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde iftar sofralarımızda açlığımızı ve susuzluğumuzu gidermek için çeşit çeşit yemekler, meşrubat ve içecekler dizerken, merhametin terki diyar eylediği mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizle bir yudum ve bir parça ekmeği paylaşmanın hazzını ve mutluluğunu yaşamak ve yaşatmak için çalışacağız. “Unutmayın eğer tadını bilirseniz yemeğini paylaşmak yemekten daha lezzetlidir. Sizlerde desteklerinizle Müslüman coğrafyalardaki muhtaç kardeşlerimize ulaşabilir ayrıntılı bilgi ve online bağış için sefkatelidernegi.org.tr web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.