İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'den Avusturya'ya dayanışma mesajı

Türkiye'den Avusturya'ya dayanışma mesajı
Türkiye'den Avusturya'ya dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı Avusturya’nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin “Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye, bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir” açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Viyana'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sözcü, “Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Viyana'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Altun, terör saldırısını kınayarak şu ifadelere yer verdi:

“Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz.”

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.