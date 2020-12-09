Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni, yarın Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak

Türkiye'den Çin'e giden ilk blok ihracat treni yarın Azerbaycan'dan geçecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni sınır kentti Kars'tan Gürcistan'a oradan da 10 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den yaklaşık 60 km mesafede bulunan Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak. Tren için son hazırlıkların yapıldığı Bakü Deniz Limanı, görüntülendi.

Kars'tan hareket eden tren, Gürcistan'da Akhalkalaki-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan'a girecek ve Azerbaycan'da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıqabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Bakü Deniz Limanı'na ulaşacak. Buradan da Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek.

Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

27 Eylül 2017'de Tiflis'ten Akhalkalaki'ye ilk test yolcu treninin ardından,Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolunun açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Elet limanında düzenlenen törenle yapılmıştı. Bu demiryolu ile Asya ürünlerinin Avrupa'ya teslim süresi 15 güne kadar kısalacak. Projenin amacı Türkiye ile Azerbaycan'ı (dolayısıyla Orta Asya ve Çin'i Avrupa'ya) demiryolu ile bağlamaktı. Demiryolunun, işletilmesinin üçüncü yılında 3-5 milyon ton, beşinci yılda 6-8 milyon ton, ardından 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton kargo taşıması bekleniyor.

Kamil Nadirli

