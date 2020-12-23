İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni

Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni
Türkiye'den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni

4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanan Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni, 8 bin 693 kilometrelik serüvenini tamamladı.

Türkiye’den Çine ilk ihracat treninin 8 bin kilometrelik serüveni - Tıkla İzle

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlandı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırması planlanan tren, yaklaşık 8 bin 693 kilometrelik serüvenini tamamladı. Türkiye'den ayrılarak gümrük işlemleri tamamlanan tren, Kars'tan hareket ederek Ahılkelek üzerinden ilk olarak Gürcistan'ın Kartsakhi tren istasyonuna ulaştı. Tren, Gürcistan'ın ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Bakü Uluslararası Deniz Limanı'na vardı. İhracat treni, Gürcistan'da Akhalkalaki-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan'a girdi ve Azerbaycan'da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıgabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Bakü Deniz Limanı'na ulaştı

Kazakistan'da bayraklarla karşılandı

Tren bugün Bakü Deniz Limanı'ndan Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ile Kazakistan'a geldi. “Beket Ata” yük gemisiyle Kazakistan'ın Aktau limanına varan tren, limanda çalışanlar tarafından Kazakistan ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Aktau'nun ardından seyahatini tamamlamak üzere Çin'e doğru hareket etti.

8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık günü Çin'in Xi'an şehrine ulaştı. Tren için Çin'in Xi'an kentinde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in yanı sıra, Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping katıldı.

İLGİLİ HABER
Çine giden ikinci ihracat treni personeli Sarıkamış şehitlerini unutmadı Çin’e giden ikinci ihracat treni personeli Sarıkamış şehitlerini unutmadı
İLGİLİ HABER
Türkiyenin İhracat Treni için Çinde tören Türkiye’nin İhracat Treni için Çin’de tören
İLGİLİ HABER
Çine giden ikinci ihracat treni Kayseride Çin’e giden ikinci ihracat treni Kayseri’de
İLGİLİ HABER
Türkiyeden Çine giden ikinci ihracat treni Ankara Garında Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni Ankara Garı'nda

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.