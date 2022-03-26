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Türkiye'den İHA'lı saldırıya kınama! 'Bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir'

Türkiye'den İHA'lı saldırıya kınama! 'Bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir'
Türkiye'den İHA'lı saldırıya kınama! 'Bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir'

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “25 Mart günü Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.


Mehmet Kalay
 

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