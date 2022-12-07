Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların davasında 5 tahliye

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 sanığın, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bazı tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye 2 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Gassan Saade, "Ben Beşar Esad'ın zulmünden kaçıp Türkiye'ye geldim ancak burada da zulme uğruyorum. Ben Türk Emniyeti'ne, istihbaratına ve halkına güvenerek buraya geldim. Allah şahittir ki ben herhangi bir suç işlemedim'' diye konuştu.

"Casuslukla suçlanıyoruz ancak elinizde yüzde 1 bile bir deliliniz yok''

Sanık Ahmet, J.A. Alqıshawı ise savunmasında, “Savcı bey neden tutukluluğumun devamını istiyor anlamış değilim. Ben kendi ülkemden kaçarak Türkiye'ye geldim. Asıl amacım burada yaşamak değil Avrupa'ya gitmekti. Önce amcamın oğlunu sonra beni tutukladınız. Benim tutuklanmam için elinizde delil yok. Biz casuslukla suçlanıyoruz ancak elinizde yüzde 1 bile bir deliliniz yok. Beraatımı talep ediyorum'' ifadelerini kullandı. Duruşmada sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

5 sanığa tahliye

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Kalan 11 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.

İddianameden

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar çerçevesinde İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye'de istihbari faaliyetler yürüterek Siyasi Casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Türkiye'de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 tutuklu şüphelinin ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sema Demir - Melike İnal



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