Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların davasında 6 tahliye

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen sanıkların, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 2 tutuklu sanık ve sanıklar avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 11 tutuksuz sanık da katılırken, 4 tutuklu sanık ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutukluluk hallerinin devamı talep edildi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Daha sonra sanıklar ile avukatları, esasa ilişkin savunmalarını yaptılar.

6 sanığa oy çokluğuyla tahliye

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulkadir Barakat, İbrahim H.I. Barzaq İbrahim H.I. Barzaq, Abdulhakim Alzaamil, Abdelrahman Abunawah, Raed A.A. Ashour ve Mohammed I.A. Salhab'ın tutuklulukta kaldıkları süreyi ve tutuklamadan beklenen amacın adli kontrolle de karşılanabileceği gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla ayrı ayrı tahliyesine karar verdi.

Muhalefet şerhi konuldu

Öte yandan üye hakim, tahliyesine karar verilen 6 sanığın üzerlerine atılı ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan kuvvetli suç şüphesinin olduğunu, bir kısım sanıkların dijital materyal raporlarının henüz dosyaya sunulmamış olması ve adli kontrol hükümleriyle yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacağını belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi ve karara muhalefet şerhi koydu.

İddianameden

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar çerçevesinde İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye'de istihbari faaliyetler yürüterek Siyasi Casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Türkiye'de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 şüphelinin ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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