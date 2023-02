Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların davasında 7 tahliye

Türkiye'de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 sanığın, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya 2 tutuklu sanık SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlanırken sanık avukatları da mahkemeye katıldı. Duruşmada sanıklar ile avukatları, esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

7 sanığa tahliye

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Gassan Saade, Mohammed H.I.Barzaq, Raed Ghazal, Kamal N.S. Ashour, Ahmed A.M. Alsoudı, Alaaeddın A.M. Hamada A.M. Hamada ve Mohammed S.A. Qahman'ı mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi de dikkate alarak ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Heyet, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına da hükmetti. Mahkeme ayrıca, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar çerçevesinde İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye'de istihbari faaliyetler yürüterek Siyasi Casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Türkiye'de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 şüphelinin ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

