Türkiye'den Sri Lanka'daki katliama peş peşe tepkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, “Sri Lanka'da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka'daki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lanka'da düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Twitter'dan başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, “SriLanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch'teki hain saldırıyla Sri Lanka'daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

Sözcü Kalın'dan Sri Lanka mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan saldırıyı kınadı.

Sosyal Medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını kınıyorum. Hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyor, liyorum. Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun terörün her türünü reddediyoruz."