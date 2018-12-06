Türkiye'den Yemen'e acil yardım

21 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu, bunun 9,8 milyonunun açlık sınırında yaşam sürdüğü Yemen'de insani kriz her geçen gün artıyor. Özellikle sağlık hizmetlerinin verilemediği Yemen'de insanlar, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durabiliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da Yemen yardımları hız kesmeden sürüyor. Yaşanan her yeni krizde İHH, Yemen'deki faaliyetlerini artırarak mazlumları yalnız bırakmıyor.

İHH, hayırseverlerin destekleriyle Yemen'in Sana, Aden, Al-Mahwit, Al-Hudaydah, Sadah, Marib, Raymah, Amran ve Dhamar bölgesinde yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren 2 bin 600 aileye gıda yardımında bulundu. İçerisinde un, pirinç, şeker, bakliyat, sıvı yağ ve bebek maması bulunan gıda yardımlarından 15 bin 600 Yemenli istifade etti. Yapılan yardımların bir kısmı Namaz Kardeşliği Platformu'nun da destekleri ile gerçekleştirildi.

İHH, hayırseverlerin destekleriyle Yemen'deki kriz bitene dek bölgedeki faaliyetlerini sürdürecek.

Yemen Yardım Bekliyor

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.

