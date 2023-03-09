Türkiye'den Yunanistan'a insanlık jesti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayı ile Dimitrios Nalmpantis'in, iki ülke arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma çerçevesinde cezasının geri kalan kısmını Yunanistan'da infaz edilmek üzere gönderileceği öğrenildi.

Yunanistan'da meydana tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nalmpantis'in babası Dimitrios Nalmpantis, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Tekirdağ Cezaevinde bulunuyor. Yunanistan, Tekirdağ Cezaevinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hükümlü olarak bulunan baba Dimitrios Nalmpantis'in edinilen bilgiye göre Türkiye'den iade edilmesini istedi. Dimitrios Nalmpantis, hükümlü bulunduğu Tekirdağ Cezaevinden cezasının kalan kısmının infaz edilmesi için Yunanistan'a nakil olmak istediğine ilişkin dilekçe verdi.

Yunanistan'dan cevap bekleniyor

Adalet Bakanlığından edinilen bilgilere göre, baba Dimitrios Nalmpantis'in Türkiye'den Yunanistan'a nakline ilişkin verdiği dilekçesi Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde baba Dimitrios Nalmpantis'in Türkiye'den Yunanistan'daki bir cezaevine naklinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Ahmet Furkan Gülap



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