Türkiye'nin alanında iz bırakmış isimleri ‘Efsaneler' Galası'nda buluştu

Ödüllü belgeselci Tuluhan Tekelioğlu'nun AXA Sigorta'nın katkıları ile hayata geçirilen son eseri ‘Efsaneler' belgeselinin ilk gösterimi Feriye Sarayı'nda düzenlenen galada gerçekleştirildi. Galaya belgesele konu olan Türkiye'nin ünlü isimleri Cüneyt Arkın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yazar Ayşe Kulin, Tiyatrocu Nevra Serezli, Plastik Cerrahi Profesörü Ömer Özkan, Sanat Eğitmeni Süleyman Saim Tekcan ile AXA Sigorta Ceo'su Yavuz Ölken katıldı.

AXA Sigorta'nın sanat alanında verdiği desteklerden biri olan belgesel Türkiye'nin her biri kendi alanında iz bırakmış ve onların derin hayat tecrübelerinden süzülen bilgeliği konu alıyor. Belgeselin kahramanları Türkiye'de her kuşağın hafızasında yer edinen 9 isimden oluşuyor. Belgeselde Yazar Ayşe Kulin, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, piyano virtüözleri Güher-Süher Pekinel, tiyatrocu Nevra Serezli, plastik cerrahi profesörü Ömer Özkan, milli takım antrenörü Şenol Güneş, ressam ve sanat eğitmeni Süleyman Saim Tekcan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hayat tecrübeleri paylaşılıyor.

‘Efsaneler' belgeselinin yönetmeni Tuluhan Tekelioğlu; “Belgeselimiz pandeminin en yoğun günlerinde çekildi. Tıpkı belgesele konu olan efsaneler gibi ‘Efsaneler' belgeselinin kendisi de bize zorlukların üstesinden gelmenin, sabrın ve azmin değerini yeniden hatırlattı. Sevgili Cüneyt Arkın, Ayşe Kulin, Nevra Serezli, Özmer Özkan, Güher-Süher Pekinel, Süleyman Saim Tekcan, Şenol Güneş, Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorum. Bu süreçte AXA Sigorta'nın desteği benim için unutulmazdı; onlar olmasaydı belki de bu belgesel hiç hayata geçmeyecekti, emeği geçen tüm AXA Sigorta ekibine çok teşekkür ederim. Eminim cumhuriyetin değerleri ile büyüyen, seçtiği yolda iz bırakan, kuşaktan kuşağa her insana dokunmuş efsanelerimizin yaşadıklarından öğrendiklerini duymak hepimize iyi gelecek. Efsanelerimizin bilgeliğinin, bir ömür boyunca onları ayakta tutan değerlerinin gençlerimize ilham olmasını diliyorum” dedi.

AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ise galada yaptığı konuşmada “AXA Sigorta olarak insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı korumak için çalışıyoruz. İnsanlığın geleceği için etkili olacağını düşündüğümüz her alanda varız. Bir sigorta şirketi olmanın ötesine geçerek hayatına iklim değişikliği, sanat, spor, eğitim ve inovasyon gibi farklı alanlarda insanların hayatına dokunacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda Tuluhan Tekelioğlu'nun ülkemizin her biri kendi alanında benzersiz izler bırakmış olan değerli efsaneleri ile birlikte ürettiği belgesele katkı sağlamak bize mutluluk veriyor. ‘Efsaneler' belgeseliyle birlikte hem sanatsal ifadeye hem de ülkemizin kültürel ve entelektüel mirasının farklı kuşaklara aktarılmasına destek oluyoruz. AXA Sigorta olarak marka amacımız doğrultusunda kapsamlı ve kuvvetli kurumsal sosyal sorumluluk geleneğimizin farklı alanlardaki yansımaları devam edecek” açıklamalarında bulundu.

Cüneyt Arkın da belgeselde gençlere örnek olacak tecrübelerini paylaştıklarını söyledi. Yeni nesilin refah seviyesinin artırılması gerektiğinin altını çizen Arkın tarih bilincinin gençlere aşılanması gerektiğini ifade etti.

Yazar Ayşe Kulin ise galada yaptığı konuşmada ‘'Pandemi sürecinde evlere kapandık. Online olarak sosyalleşebiliyorduk. Evde kalınca daha çok yazma ve okuma vakti bulduk. Bu arada bir kitap çıkarttım. Gezmekten uzak kaldım ama sanattan uzak kalmadım'' diye konuştu.