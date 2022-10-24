Türkiye'nin animasyon karakteri Kral Şakir'e Cannes'da yoğun ilgi

Cannes'da küresel TV endüstrisinin alıcılarını, komisyon üyelerini, yapımcıları, geliştirme yöneticilerini ve distribütörlerini bir araya getiren MIPJUNIOR ve MIPCOM fuarında, çizgi filmleri ve filmleri 30'u aşkın ülkede gösterilen Kral Şakir yoğun ilgiyle karşılandı. Dünyanın dört bir yanından çizgi film endüstrisinden etkili isimlerle bir araya gelen Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir'i tüm dünya çocuklarının izlemesi için uluslararası önemli görüşmeler yürüttü.

Cannes'da düzenlenen iki önemli fuara katılan Varol Yaşaroğlu, ''Amacımız sadece kanallarda çizgi filmimizin gösterilmesi değil, biz çocuklara büyük bir dünyanın kapılarını açtık. Bir çocuk markasıyız. Marka olarak çıkardığımız lisanslı ürünlerle birlikte Türkiye'de başarıdan başarıya koşan markamızı, yurt dışında doğru iş birlikleriyle tanıtmak ve dünya çocuklarıyla buluşturmak. Birçok dizi, yarışma ve belgesel Cannes'da satışa çıkarak dünyaya yayıldı. Bu fuarlarda yer almak Kral Şakir'in ne kadar önemli bir yol katettiğinin de göstergesi” dedi.

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