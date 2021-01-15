Türkiye'nin balık üretim merkezi: Fırat Nehri

Yılda 10 milyon balık üretimi yapabilme kapasitesine sahip kuluçkahanelerde balıkların yumurtadan sofralara kadar uzanan yolculuğu yüzyıllardır birçok coğrafyayı bereketlendiren Fırat Nehri'nde gerçekleşiyor. Balıkların hangi işlemlerden geçtiğini anlatan işletme sahibi Göker Toprak, "Yılda 10 milyon yavru kapasiteli kuluçkahanemizde yavru üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada anaç balıklardan sağım yapıyoruz bu süre zarfı bizim için zorlu geçiyor ve onun haricinde ise yumurtaların her birini canlı tutmak çok zor bunların hepsi bizim için meşakkatli geçiyor” dedi.

Yavruların yumurtadan suyun sıcaklığına göre çıkmaya başladığını ifade eden Toprak, “15 gün gibi bir süre gözleniyor bu süre suyun sıcaklığına göre değişiyor ve bir ay gibi bir sürede de balık yumurtadan çıkmış oluyor. Burada sağımından tutunda teker teker sürekli ilaçlanması ve kontrol edilmesi gereken 7 gün 24 sat takip edilmesi gereken bir iş. Burada yetiştirip büyüttükten sonra havuzlarımıza alıyoruz daha sonra Fırat Nehri üzerinde üretime devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin her yerine satış yaptıklarını kaydeden Toprak, başta alabalık, somon olmak üzere havyar üretimi de yaptıklarını söyledi.

Resul Yanbul - Lider Olgun

