Türkiye'nin bilişim şirketleri Dubai'den dünyaya açılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından bilişim sektörünün uluslararasılaşmasına yönelik sunulan, e-Turquality çerçevesinde olan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan programda, yerli bilişim şirketlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO) ile hayata geçirilecek olan programla, dünyanın çeşitli bölgelerine uluslararası teknoloji pazarlama ofisleri açılacak. Programın ilk durağı olan, iş ve finans dünyasının buluştuğu aynı zamanda uluslararası dev şirketlere ev sahipliği yapan Dubai'de, Türkiye uluslararası teknoloji ofisinin kuruluş çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kısa zamanda hayata geçecek olan programda amaç, bilişim şirketlerinin global pazarda rekabetçi bir seviyeye gelmeleri ve ihracat yapabilecekleri güce ulaşmaları.

Maliyetin yüzde 75'i devlet desteği çerçevesinde

Teknoloji ihracatının arttırılmasının hedef edinildiği proje ile şirketlerin 12 milyon TL'ye kadar yaptığı satış, pazarlama ve tanıtım tutundurma faaliyetlerine yüzde 75 oranında devlet desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 3 ana başlıkta, 44 destek kaleminden oluşan teşvik programının; birinci aşaması ihracat hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma, ikinci aşaması yurtdışına yönelik pazarlama ve pazarda tutundurma, üçüncü aşaması ise e-Turquality. İlk aşamada şirket kurulumu konusunda destek alacak olan şirketlerin sonrasında, satış-pazarlama, devlet teşvik ve programlarından yararlanmaları sağlanacak. Şirket ve kurumların uluslararası ihracata hazırlanması ve rekabetçi pazarda yerini alacak gücü elde etmeleri amacıyla sunulan bu imkanlarla bilişim şirketleri, yurtdışında ürün ve hizmetlerini büyütme fırsatı yakalayacak.

Globalleşmeye istekli şirketler desteklenecek

Türkiye'de teknoloji alanında çalışmalar yapan ve global pazara açılmaya istekli olan bilişim firmaları teşviklerden yararlanabilecek. Teknoloji ihracatının amaç edinildiği programda; e-spor'dan, finansal yazılımlara, blockchain teknolojisinden, yapay zekaya ve bulut hizmetlerinden, yeşil dönüşüme kadar birçok alan bulunuyor.

Öte yandan, kısa sürede hayata geçirilmesi planlanan programla ilgili Starcamp Global FZE ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, Ticaret Bakanlığı Bilişim, Yazılım ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Hürol Karlı'ya çalışmalarla ilgili bilgi verdi.