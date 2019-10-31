Türkiye'nin bir yıllık kahve tüketimi 100 bin tona ulaştı

Happy Moon's Grup, kuruluşunun 20'nci yılında Manhattan Coffee markası ile Türkiye'deki kahve tüketimi alışkanlıklarını inceledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Happy Moon's Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, araştırmalara göre; dünyada her yıl yaklaşık 400 milyar, her gün ise 1.6 milyar fincan kahve tüketildiğini belirtti.

Uluslararası Kahve Organizasyonu'nun (ICO) hazırladığı Dünya Tüketim Raporu'na değinen Aymutlu, rapor kapsamında Türkiye'de son 5 yılda yüzde 14 artış gösteren kahve tüketiminin 100 bin tona yaklaştığını, Türkiye'de ise kişi başı kahve tüketiminin 1 kilogramı aşarak 1.1 kilograma ulaştığını anımsattı.

Aymutlu, "Türkiye'de pazar büyüklüğü 500 milyon TL ve pazarın 125 milyon TL'lik kısmını da Türk kahvesi oluşturuyor. Türkler en fazla Türk kahvesini tercih ediyor. Ardından ise paketli hazır kahveler ve filtre kahve geliyor. Burada genç neslin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kahve, Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde bir piyasaya sahip

"Dünyada petrolden sonra kahve, en büyük ticari hacme sahip ikinci ürün ve toplam ticari hacmi 100 milyar doların çok üzerinde" açıklamasını yapan Aymutlu, "Türkiye'de ise şu anda 1 milyar doların üzerinde bir piyasa oluşmuş durumda. Ayrıca, kahveyi seven bir toplum gibi görünsek de tüketimde diğer ülkelere göre oldukça gerilerdeyiz. Ancak bu rakamın daha da artacağını düşünüyorum. Bu da sektörü hareketlendirecektir” diye konuştu.

Aymutlu, "Manhattan Coffee olarak sektöre farklı bir bakış açısı getireceğimizi düşünüyorum. Gerek kaliteyi ön planda tutan yaklaşımımız gerekse sunduğumuz lezzetlerle sektörde çıtayı yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.