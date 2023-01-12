Türkiye'nin birçok ili beyaza büründü

Antalya'nın Korkuteli ilçesi beyaz gelinliğini giydi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı ilçe merkezinde 8, yükseklerde 20 santimetreyi aştı. Vatandaşlar hem yaya olarak hem araçları başında ulaşımda zor anlar yaşadı.

Okullar tatil edildi

Konuya ilişkin Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu tarafından olumsuz hava koşulları nedeni ile 12 Ocak 2023 öğleden sonra ve 13 Ocak 2023 tarihlerinde ilçe genelinde okullarda eğitime ara verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün etkisini gösteren ve aralıklarla devam eden kar yağışın ardından oteller bölgesindeki kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü. Bugün sıcaklığın en düşük sıfır, en yüksek 2 derece olması beklenen Uludağ'da, kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Diğer yandan, pistlerin hafta sonuna kadar hazırlanması ve tatilcilerin kayak yapabilmesi için ekiplerin canla başla çalıştığı öğrenildi. İki gündür etkili kar yağışı sonucu Uludağ günü birlikçi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ayrıca UEADAŞ ekiplerinin de kesintisiz enerji için teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Teleferik beyaza büründü, kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Denizli'de dün başlayan kar yağışı ile birlikte Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası bu yıl ilk kez beyaza bürünürken, her yıl binlerce turisti ağırlayan kayak merkezinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar keyfi yaşamak isteyenlerin aradığı mekan haline gelen 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, beyaza bürünmesi ile birlikte eşsiz bir manzaraya kavuştu. Her mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret eden vatandaşlar karla oynamanın keyfini çıkarttı. Yaylanın kartpostallık manzarasında hatıra fotoğrafı da çektiren vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde ise dün başlayan şiddetli yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Iğdır kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı daha sonra etkisini kaybederken yüksek kesimlerde kar yağışı, yoğun bir şekilde etkisini ara ara sürdürmeye devam ediyor. Iğdır-Ağrı sınırı ve Pamuk Geçidi 1660 rakımda kısa süreli fırtınalar da etkili oluyor. Iğdır'a bağlı köy yolu kapalı bulunmazken ekipler teyakkuzda bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.