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'Türkiye'nin çatısı' yeniden beyaza büründü

'Türkiye'nin çatısı' yeniden beyaza büründü
'Türkiye'nin çatısı' yeniden beyaza büründü

5 bin 137 metre yüksekliği ile 'Türkiye'nin çatısı' olarak bilinen Ağrı Dağı, kar yağışı ile birlikte eteklerine kadar beyaza büründü.

'Türkiye'nin çatısı' olarak bilinen ve 4 mevsim karın eksik olmadığı Ağrı Dağı, son yıllarda oluşan küresel ısınma ile birlikte yaz aylarında da zirvedeki kar bitme noktasına geldi. Sonbahar mevsimi ile artan yağışlardan nasibini alan Ağrı Dağı, tam anlamıyla beyaza bürünmezken iki gün önce yağan kar yağışı ile birlikte dağ eteklerine kadar beyaza büründü. Bulutların çekilmesi ile birlikte ortaya çıkan görsel hem sevindirdi hem de görsel şölen oluşturdu.

Sebahattin Yum

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