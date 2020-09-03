Türkiye'nin en akıllı yolunun Ana Kumanda Merkezi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi'nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

Ankara - Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyol, Türkiye ekonomisine her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Ayrıca yakıttan da tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak otoyol ile her yıl yakıttan 127 milyon litre tasarruf edilmiş olacak.

Otoyolu akıllı yapan yerli ve milli olarak geliştirilen merkezi kontrol yazılımı, aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacak ve toplanan bilgiler yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derlenecek. Bu kapsamda sistem, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörleri gerekse sürücüleri uyaracak şekilde tasarlandı.

Kurulan bu sistem kapsamında, otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörü, 9 adet meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 adet olay algılama kamerası, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.

Otoyol ve Ana Kumanda Merkezi hakkında bilgiler veren Otoyol, Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş, Uluslararası Avrupa TEM olarak adlandırılan otoyol projesinin son halkası olan Ankara - Niğde otoyolunun açılışının 4 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını aktardı.

Otoyolun toplamda 276 kilometre olduğunu ve otoyol güzergahında 208 adet kamera bulunduğunu belirten Akbaş, Türkiye'nin en akıllı otoyolu olarak yola çıktıklarını bildirerek, “Otoyol güzergahımızda 208 adet kamera, 65 adet değişken mesaj işaretleri, 650'nin üzerinde değişken trafik işaretleri mevcut olup, Türkiye'nin ilk yerli ve milli olan yazılımını kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Otoyolda kullandıkları “Olay Algılama Sistemi” hakkında bilgiler paylaşan Akbaş, şunları kaydetti:

“Olay algılama sitemi sayesinde; otoyol güzergahında bulunan 208 adet kameramıza bazı komutlar veriyoruz. Bu komutlar sayesinde otoyolda bir taşıt durduğunda, bir yaya yürümeye başladığında, başıboş bir hayvan otoyola girdiğinde, bir taşıt geri geri manevra yaptığında olay algılama sistemi bunu tespit edip ekranlarımıza atıyor. Bu görüntüler sayesinde operatörlerimiz operasyon başlatıyor. Operasyon kapsamında, duruma ve olaya göre aksiyon alınarak, karayolları, trafik polisi, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Bu koordinasyonun tamamı Ana Kumanda Merkezimizden yapılıyor.”

Otoyoldaki akıllı sistemlerin merkez ile bağlantısının 1.3 milyon metre uzunluğunda fiber optik kablo döşendiğini kaydeden Akbaş, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermek amacıyla bütün gişelerde, Ana Kontrol Merkezinde, bağlantı yollarının tamamında, aydınlatma sistemlerinin tamamında enerji kesintisini engellemek amaçlı olarak jeneratör bulunduğunu vurguladı.

Ankara - Niğde Otoyolu'nun Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağını aktaran Akbaş, projenin uluslararası alanda önem arz eden bir proje olduğunu belirterek, “Uluslararası Transit Avrupa Otoyolu'nun son halkasıydı Ankara - Niğde Otoyolu, projenin tamamlanmasıyla Edirne'den giren bir sürücümüz Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol konforunda bir hizmet alacak. Bizim güzergahımızda, turizm ve sosyal hayatı canlandırmak amacıyla Tuz Gölü, Nevşehir Ürgüp-Göreme bölgesine ulaşım daha güvenli hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Mevlüt Hasgül