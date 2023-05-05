Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı yeniden açılıyor

SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle Türkiye genelinde ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatılmış, il içi ve il dışı hayvan hareketleri (kesim, ithalat ve ihracat maksatlı yapılan sevkler hariç) yasaklanmıştı. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sevindiren haberi verdi. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde sevk edilecek büyükbaş hayvanların SAT-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden 21 gün geçmiş olması gerektiği belirtildi. İller arası küçükbaş hayvan sevklerinde ise şap aşısı şartı aranmadığı ifade edildi. İl içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmadığı ve SAT-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış olan hayvanların aşılanmasına aksatılmadan devam edileceği bildirildi. İl Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve aşılama çalışmaları sonucunda hastalık nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında kısıtlanan hayvan hareketleri ve Sivas'ta bütün hayvan pazarlarının 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren açılmasına karar verildiği aktarıldı.

Mehmet Bardak

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