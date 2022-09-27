Türkiye'nin en büyük şehir hastanesine raylı sistemle ulaşım hizmeti geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı tören ile yarın hizmete sunulacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi hakkında vatandaşlara bir müjde daha.

Ankara'nın en kalabalık ve ulaşımda sıkıntının en çok yaşandığı ilçelerden birinde olan Etlik Şehir Hastanesine raylı ulaşım sistemi sağlanacak. Etlik Şehir Hastanesi ile sınırlı kalmayacak raylı ulaşım sistemi Ovacık'ta bulunan Forum Ankara'ya kadar devam edecek.

Ömer Faruk Karataş

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