Türkiye'nin en büyük yangınından etkilenen köy TOKİ ile küllerinden yeniden doğdu

28 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 sularında çıkan ve 3 ilçe, 59 mahallede etkili olup 10 gün sürerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat orman yangınında 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı, 60 bin hektarlık alan ise kül oldu. 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, bin 441 arılı kovan, bin 6 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan telef oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın sonrası afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 15 gün bölgede kaldı. 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı.

Eşya ve kira yardımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerinin ardından “Bir ay içinde evlerin inşasına başlanacak. 1 yıl içinde kırsal bölgelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak” dediği yangın bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken, bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 büyüklükte, yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 751 adet çift katlı olmak üzere toplamda 896 evin inşasına başlandı.

896 konut, köy konakları, millet bahçesi

Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan Manavgat'ta 363 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ve 1 adet şadırvan olmak üze toplam 427 konut, 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları; sosyal konut çerçevesinde 222 konut ve 1 millet bahçesi tamamlanarak teslim edildi.

Kalemler köyü küle döndü

Yangının en çok etkilediği mahallelerden Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'nde ise çok sayıda ev yanarken, 2 kişi yangında hayatını kaybetmiş, yüzlerce hayvan da telef olmuştu. Bölgede yapılan çalışmalar sonrası mahalleye TOKİ tarafından 57 konut ve 1 köy konağı yapıldı. Yeni konutlarına yerleşen vatandaşlar, evlerden memnun olduklarını söyledi.

“Allah devletimizden de, milletimizden de razı olsun”

Yangında evinin tamamen yandığını belirten vatandaşlardan Ayşe Akça (63), dumandan etkilenerek 1 hafta yoğun bakımda yattığını söyledi. Afet sonrası evinin yıkıldığını ve yanmış halini hiç görmediğini aktaran Aktürk, TOKİ'nin yaptığı evlere yerleştirdiklerini ve kaymakamlıktan da eşya yardımı aldığını belirtti. Akça, “Şu ana kadar hiç para vermedik. 3 ay bitti. Allah razı olsun devletimizden de, milletimizden de. Eşyalarımı kaymakam aldı. Televizyon, dolap, kanepelerimi aldılar. Her şeyim eksiksiz oldu. Yeni yapılmış, odaları geniş. Sadece biraz yüksek olsaydı çok daha güzel olacaktı” dedi.

“Yangının gelişine de bitişine de akıl erdiremedik”

Yangın anında evde olduklarını ve son anda araçlara binerek kaçtıklarını belirten Urkiye Özen (63) de o anları şöyle anlattı:

“Yangının gelişine de bitişine de akıl erdiremedik. Görünmeyecek kadar uzakta bir yerde duman çıktı, yarım saatte köye geldi. Köyü yaktı gitti. Çok hızlıydı, ne olduğunu anlayamadık. Yangın çıktığında evdeydik, oğlum gelip arabaya bizi bindirip gönderdi. Kendisi kaldı ancak evi yanmaktan kurtaramadı. 3-4 keçimiz, tavuklarımız vardı hepsi telef oldu. O günü hatırlamak istemiyorum. 235 metrekare evim vardı benim. Yanmış halini görünce 20 kere acile gittim. Her görüşümde tansiyonum çıkıyordu. Ev zindan gibiydi. Maalesef hiçbir şey kalmadı.”

“Sözünü tuttu”

Yeni evinden memnun olduğunu dile getiren Özen, “Gelenlerden, yardım edenlerden, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı ‘ev yapacaklarını' söyledi. Sözünü tuttu. Hatta ilk bizim eve başlandı. Şu an yapılan ev 160 metrekare. Evden memnunum. Tam bizim gibi ihtiyar işi. Rahat. Bakanlar geldi, herkes geldi. Gelen hiç kimseyi ayırmıyorum. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

“Evler çok süper”

Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, Kalemler'in yangından en çok etkilenen mahalle olduğuna dikkat çekerek, 60'ın üzerinde evin yandığını söyledi. Evlerin çoğunun boş olduğunu ve yangın sonrası devlet tarafından mahalleye 57 evin hızlı bir şekilde yapıldığını aktaran Cansız, “Yangının hemen sonrası bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız geldi. Kimse mağdur olmadan 1 sene içerisinde bu evleri yapacaklarını söylediler. 1 seneye kalmadan evler yapıldı ve içine girdik. ‘Devlet sizin evinizi yapmaz, elinizden alacaklar' diyenler oldu. Buraya köy konağı bile yapıldı. Hepsinden Allah razı olsun. 2 yıl boyunca para ödemeyecekler evlere, 20 sene sonra ödemesi bitecek. Evler çok süper. Kalemler köyü çok eski bir köydür. Evlerimiz çok eskidir. Köyümüz, evimiz yenilendi” ifadelerini kullandı.

Suat Metin - Umut Yasin Kurter

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.