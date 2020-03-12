Türkiye'nin ‘En İyi Anne-Bebek Markaları' seçildi

Dijital/mobil hamilelik ve anne-bebek platformu Happy Mom, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Happy Mom Ödülleri'nin ikincisini gerçekleştirdi. Happy Mom ve Happy Kids mobil uygulamalarıyla Türkiye ve dünyadan 1 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren platform, annelere 2019 yılının en iyilerini sordu. ‘En iyi anne-bebek markalarını en iyi annelerin kendisi bilir!' sloganıyla düzenlenen oylamaya katılan 40 bin 96 anne 20 farklı kategoride Türkiye'nin en iyi markalarını belirledi.

Tüm kategorilerde kümülatif olarak en çok puanı alan Chicco, Türkiye'nin en iyi anne-bebek markası seçilirken, ödül almaya hak kazanan markalar şöyle sıralandı:

En İyi Anne-Bebek Markası: Chicco

En İyi Bebek Bezi: Prima

En İyi Bebek Maması: Aptamil

En İyi Emzik: Philips Avent

En İyi Biberon: Philips Avent

En İyi Islak Mendil: Uni Baby

En İyi Göğüs Pompası: Philips Avent

En İyi Deterjan/Yumuşatıcı: Uni Baby

En İyi Çatlak Kremi: Mustela

En İyi Göğüs Ucu Kremi: Lansinoh

En İyi Pişik Kremi: Bepanthol

En İyi Kanguru/Sling: Chicco

En İyi Korse: Yamuna

En İyi Ateş Ölçer: Braun

En İyi Mama Sandalyesi: Chicco

En İyi Park Yatak: Kraft

En İyi Bebek Arabası: Kraft

En İyi Oto Koltuğu: Kraft

En İyi Bebek Alışverişi: Ebebek

En İyi Alışveriş Sitesi: Trendyol