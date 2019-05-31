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Türkiye'nin en iyi drift pilotları İzmit'te buluşacak

Türkiye'nin en iyi drift pilotları İzmit'te buluşacak
Türkiye'nin en iyi drift pilotları İzmit'te buluşacak

Türkiye’nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift’te tozu dumana katacak. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en iyi drift pilotları bir araya geliyor. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek. 

TOSFED ve Drift federasyonlarının ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak. Tamamen ücretsiz olan ve aksiyon tutkunu olan herkesin takip edebileceği etkinliği şampiyon bitiren pilot, 1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.  

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