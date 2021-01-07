Türkiye'nin en kısa sokağı! 23 adımda bitiyor...

35 yıldır kentin tarihi sokaklarında yerli ve yabancı turistlere yazın meyan şerbeti kışın ise menengiç kahvesi satarak geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz, eski günlerini aradıklarını belirtti. Özışık Çıkmaz Sokağının tarihi mahallede en fazla ziyaret edilen yerlerden birisi olduğunu ifade eden Yılmaz, “Burası en kısa sokağımız. Hanifioğlu Sokağı ile bitişik bir yer. Diğer sokaklarımız çok büyük fakat burası en güzel en kısa mesafeli sokak. Burası pandemiden önce çok kalabalık oluyordu turistler çok geliyordu şu anda çok az denilecek şekilde inşallah rabbimin izniyle bu bir an önce ülkemizden gider” diye konuştu.

Resul Yanbul

İLGİLİ HABER Adana’nın en dar sokağı görenleri şaşırtıyor