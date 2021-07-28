Türkiye'nin en uzun 10.mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

3.5 milyon yıllık, halka açık 875 metrelik alanı ile Türkiye'nin en uzun 10. mağarası olarak bilinen Gökgöl Mağarası, yenilenen yüzüyle kapılarını açtı.

Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle yapımı tamamlanan Gökgöl Mağarası Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen mağara ziyaretçi akınına uğruyor. Mağarayı ziyaret eden vatandaşlar mağarayı gezerek bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Mağarayı çok beğendiğini ifade eden Basri Kozmaç, “Adapazarı'ndan geliyorum. Gerçekten çok güzel harika bir yer berkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Tamamen doğal bir yer doğa harikası ilk defa geliyorum. Bundan sonra her buraya geldiğimde buraya gezmeye geleceğim” dedi.

Mağaraya ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini ifade eden Adnan Eğirdir, “Denizli'den geliyorum. Mağara çok güzel bizim orada İnsuyu Mağarası var eşimle onu kıyaslıyorduk. Yeni geldim daha önce Cehennemağzı Mahağarasını gezdim. Burasıda çok güzel çok güzel bir mağaraya sahipsiniz. Arkadaşlarımıza burası için tavsiyelerde bulunacağım. Tek bir sıkıntısı var. Mağaranın girişi hakkında navigasyon bizi 10 kilometre ileriye gönderdi. Mağara girişinde bir tabela falan olursa çok iyi olur” şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir - Emre Can Bayram

