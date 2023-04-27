Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek

Kentte 2016'da temeli atılan, çeşitli gerekçelerle yapımı bir süre aksayan ve ardından inşası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen köprüde çalışmalar tamamlandı. Seyhan Nehri üzerinde 1669 metre uzunluğa sahip köprü, yarın düzenlenecek törenle hizmete sunulacak. Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan raylı sistemli köprü, 6 şeritli yoluyla kentin trafik yükünü rahatlatacak.

“Teknolojik bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük”

Bugün Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikte köprüde incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Yarın, bin700 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü olarak tarihe geçmeye hazırlanan ‘Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ile ülkemizin önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına teknolojik bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

“Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz”

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Seyhan Nehri'nin üzerine gerdanlık olacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Ülkemizde son 21 yılda hayata geçirdiğimiz bütün planlamaları, her konuda olduğu gibi ulaştırma alanında da ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda küresel eğilimleri dikkate alarak yapıyoruz. Seyhan Nehri'nin üzerine gerdanlık gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz. Bu güzide eserimizle ilgili sözlerime başlamadan önce depremlerde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

“Yüzyılın dayanışmasını sergiliyoruz”

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Adana'yı hiç yalnız bırakmadıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Yüzyılın afetine karşı devlet-millet omuz omuza verdik; hayatı bir an önce normale döndürmek için 'yüzyılın dayanışmasını' sergiliyoruz. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Açılan yaraları sarıyoruz. Hızla depremin sebep olduğu karanlık izleri ortadan kaldırıyoruz, eskiyi yerine getirmenin ötesine geçecek çalışmalara öncülük ediyoruz” dedi.

“Tünellerle, geçit vermeyen dağları aşıyoruz”

Türkiye geneli yapılan projelerden bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye'nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz; milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi Türkiye yüzyılının üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da sağlamaktadır. Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya en hızlı biçimde ve doğru adımlarla devam edeceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. Dün, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızı tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Yarın da bizleri bir araya getiren Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü açacağız. 3 Mayıs'ta Trabzon'da yeni Zigana Tüneli'mizi açacağız. Nice dev hizmet ve eser de milletimizle buluşmak için sırasını bekliyor. Bizler, ülke genelinde yaptığımız tünellerle, geçit vermeyen dağları aşıyoruz. Viyadük ve köprülerimizle derin vadileri hızlı, güvenli ve konforlu olarak geçiyoruz. Karayollarımızın şehir geçişlerinde de şehir içi trafiği rahatlatmak için çevre yollarını yapıyoruz. Şehir içindeki doğal dokularımız karşısında şehir içi trafiği rahatlatacak köklü çözümlere imza atıyoruz. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de mühendisliğimizin gurur ve yüz akı projelerinden birisidir. Bizim için durmak yok” diye konuştu.

“Bu köprünün hikayesinde iş bilmez CHP klasiği var”

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kent trafiğine katkısını da vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra şunları kaydetti:

“Adana, Batı Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerini, Güneydoğu Anadolu ve GAP bölgesine bağlayan transit trafiğe de hizmet veren Adana, ulaşım açısından çok önemli bir kavşak noktası. Hızla büyüyen şehrin nüfusu 2 milyonu aştı ve araç sahipliği de önemli ölçüde arttı. Bu nedenle Adana'nın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hayata geçirdik. Adana'daki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak. Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatında sona geldik. Bu köprünün hikayesinde de maalesef vizyonsuz iş bilmez CHP klasiği var. Bir önceki Cumhur ittifakı büyükşehir belediyemiz tarafından yapımına başlanan köprümüz maalesef CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı durdurulmuş ve askıya alınmıştı. Bu köprü projesini Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devreye aldık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tamamladık.”

“Yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek”

Köprünün temel özelliklerini de anlatan Karaismailoğlu, “Bin 700 metre uzunluğundaki köprümüzün 787 metresini ardgerme kiriş, 882 metresini ise çelik kiriş olarak inşa ettik. 14'ü betonarme, 9'u çelik olmak üzere toplam 23 tabliyeden oluşuyor. 38 metre genişliğindeki köprümüz, karayolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak hizmet verecek. Köprüde ayrıca 1 gidiş 1 geliş hattından oluşan demiryolu da yer alacak. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir rahatlama olacak. Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlanacak. Aynı zamanda şehir içi trafiği de çok daha güvenli hale gelecek. Ayrıca proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalacak” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - Serkan Çetinkaya

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