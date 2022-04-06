Türkiye'nin en uzun nehri eriyen karlarla coştu

Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırları içerisindeki Kızıldağ eteklerinden doğarak ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, son yıllarda etkili olan kuraklıkla geçtiğimiz yıl adeta kuruma noktasına gelmişti. Nehrin doğru Sivas'ta nehir yatağında adacıklar oluşmuş nehir otlağa dönüşmüştü.

KIZILIRMAK KIZILA BÜRÜNDÜ

Bu yıl yağan bol kar ve yağan karların erimesi ile Kızılırmak adeta coştu. Nehirdeki su seviyesi son yılların en uç seviyesine ulaştı. Kesitten saate geçen su miktarı 163 metreküp olarak ölçüldü. Sivas'ta nehir üzerinde yer alan Selçuklu eseri olan 173 metre uzunluğundaki tarihi Eğri köprünün 18 kemerinin tümünden su akar oldu. Tarihi kemer köprü uzun yıllar sonra ilk kez böyle görüntülendi. Coşkun akan ırmak adını aldığı kızıl rengine büründü.

Mustafa Kurtulan isimli vatandaş nehrin tadını çıkartmak için nehir kenarında vakit geçirdiğini belirterek, “Kızılırmak Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğuyor. İmranlı ilçesinden buraya gelene kadar karşılaştığı toprağın etkisiyle kızıla bürünüyor. Yaz ayarında Kızılırmak da su seviyesi çok düşük seviyelerde bulunuyor ancak ilkbahar mevsiminde bulunduğumuz için su seviyesi yüksek. Bende bu durumdan faydalanmak istedim ve suyun sesini dinlemek için buraya geldim” şeklinde konuştu.

Türkiye sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsu olan Kızılırmak, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun illerinden geçiyor. 56 bin hektarlık deltasıyla Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında gelen nehir üzerinde 12 baraj ve hidroelektrik santrali bulunuyor.

Mert Taha Varol