Türkiye'nin en yaşlı kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek oyunu kullandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkeze 35 km mesafedeki Binekli Mahallesinde yaşayan 125 yaşındaki Hodi Gürkan, köy muhtarı Hüseyin Çakır ve oğlu tarafından araçla evinden alınarak, Binekli İlkokulu'na götürüldü. 15 Nolu sandıkta oyunu kullanan Hodi Gürkan, oy kullanma işlemi sırasında sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olan ve Arapça konuşan Hodi Gürkan, "Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu seçimlerde de kazasız belasız Erdoğan kazanır. İnşallah 130 yaşını görürüm ve bir kez daha Erdoğan'a oy veririm" diye konuştu.

Muhtar Hüseyin çakır ise, devletin imkanlarına kıyamadıkları için kendi aracıyla Hodi Gürkan'ı okula getirdiklerini söyledi.