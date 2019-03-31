İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Türkiye'nin en yaşlı kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek oyunu kullandı

Türkiye'nin en yaşlı kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek oyunu kullandı
Türkiye'nin en yaşlı kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek oyunu kullandı

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Hodi Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederek, oyunu kullandı.

Türkiye'nin en yaşlı kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek oyunu kullandı - Tıkla İzle

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkeze 35 km mesafedeki Binekli Mahallesinde yaşayan 125 yaşındaki Hodi Gürkan, köy muhtarı Hüseyin Çakır ve oğlu tarafından araçla evinden alınarak, Binekli İlkokulu'na götürüldü. 15 Nolu sandıkta oyunu kullanan Hodi Gürkan, oy kullanma işlemi sırasında sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olan ve Arapça konuşan Hodi Gürkan, "Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu seçimlerde de kazasız belasız Erdoğan kazanır. İnşallah 130 yaşını görürüm ve bir kez daha Erdoğan'a oy veririm" diye konuştu.

Muhtar Hüseyin çakır ise, devletin imkanlarına kıyamadıkları için kendi aracıyla Hodi Gürkan'ı okula getirdiklerini söyledi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.