Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Konya-Alanya arasını 2 saat 15 dakikaya indirecek

Hadim ilçesinde Toros Dağları üzerinde bulunan Eyiste Deresi'nde yapımına başlanan Eyiste Viyadüğünde çalışmalar sürüyor. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak viyadük hizmete girdiğinde Alanya-Konya arasında ulaşım 2 saat 15 dakikada sağlanabilecek.

Dünyanın en büyük viyadükleri arasında ikinci olan Eyiste Viyadüğü, Türkiye'nin de ilk en yüksek ayaklı viyadüğü olarak dikkat çekiyor. Toplam uzunluğu bin 372 metre olan viyadük, dengeli konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 metre ve 165 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirildi. Eyiste Viyadüğü bu özelliği ile Türkiye'nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip karayolu köprüsü olacak. Eyiste Viyadüğünin toplam genişliği ise 25 metre olacak. Gidiş-geliş güzergahında 2'şer şeritten toplam 4 şerit olarak hizmet verecek Eyiste Viyadüğünün 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

Eyiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin kuzey ve güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standartlarının yükseltilmesi ve ülke ekonomisine de önemli oranda katkı sağlanması hedefleniyor.

Enver Furkan Çelebioğlu

