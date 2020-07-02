İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin en yüksek barajında 'Corona' molası

Türkiye'nin en yüksek barajında 'Corona' molası
Türkiye'nin en yüksek barajında 'Corona' molası

Türkiye’nin prestij projeleri arasında gösterilen ve yapımı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin birinci, dünyanın en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan işçiler Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aydır şantiyeden dışarı çıkamazken, bu sürenin bir kere daha uzatılması üzerine bugün iş bırakma eylemi yaptılar.

Toplu olarak greve gitme kararı aldıkları öğrenilen işçiler, şantiyede müzik eşliğinde horon teperek seslerini yetkililere ve tüm Türkiye'ye duyurmak isterken, baraj inşaatı tamamen durdu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, işçiler çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak seslerini duyurmaya çalışıyor.
Öte yandan yapımı tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer baraj kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te haftabaşında 214 metre gövde yüksekliğine ulaşılmıştı. Dökülen gövde beton miktarının ise 3 milyon 219 bin 656 metreküp seviyesine ulaştı.

Adem Güngör
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.