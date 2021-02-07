Türkiye'nin en yüksek kayak pisti, kayakçıların akınına uğradı



Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 gün önce kayak severlerin kullanımına açılan ve Türkiye'nin en yüksek kayak pisti olma özelliği taşıyan Ottoman pisti, açıldığı ilk günden itibaren adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre yüksekliğinde bulunan Ottoman pisti, hava şartlarının elverdiği ölçülerde kayak severlerin kullanımına açık olacak.

Erciyes A.Ş. yetkilileri, Ottoman pistini kullanan adrenalin tutkunlarını işaretlenmiş alanların dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

Erhan Kan

