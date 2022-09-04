Türkiye'nin en yüksek köprüsünden yaklaşık 1.5 milyon araç geçti

11 Temmuz 2020'de hizmete sunulan, Siirt'in Pervari ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi arasında yapılan köprü, Bitlis ve Van illerini birbirine bağlıyor.

Beğendik Botan Köprüsü'nün 210 metre orta açıklığı ile dengeli konsol sistemde Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğu bildirilerek, köprünün uzunluğu 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metreye ulaşıyor. Ayrıca, Beğendik Botan Köprüsü, 165 metre ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanına sahip. Beğendik-Pervari kesimi 8 kilometre kısalırken, köprü ile zamandan 15.6 milyon TL, akaryakıttan 8,3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 23.9 milyon TL tasarruf sağlanıyor. Karbon emisyonu da bin 673 ton azalıyor.

Tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen bu ülkenin yetiştirdiği mühendis ve işçilerin emeği ile yapılan köprüde, yüzde 100 yerli malzeme kullanıldı, açıldığı günden bu yana Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 489 bin araç geçiş yaptı.

Ömer Faruk Karataş

